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В Польшу из Украины выехали почти 2,76 млн человек после российского вторжения

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 12:42

Около 2,76 миллиона человек уехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля.

Такие данные приводит пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

В четверг прибыло 26 800 беженцев – рост на 8% по сравнению с предыдущим днем. В пятницу утром границу пересекли 6,2 тысячи человек, увеличение на 3%.

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Также сообщается, что в среду границу в сторону Украины пересекли 22,5 тысяч человек. Всего с начала войны 24 февраля в Украину въехало 652 тысяч человек, говорится в сообщении.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины.

Ключевые изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

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Темы: ПольшаУкраинабеженцывойна
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