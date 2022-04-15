Росія пригрозила США "непередбачуваними наслідками" за постачання зброї Україні

Цього тижня Росія направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найбільш чутливих" систем озброєнь в Україну "підливають олії у вогонь" конфлікту і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Джерело: "The Washington Post" з посиланням на копію документа

Деталі: Дипломатична нота була датована вівторком, 12 квітня, коли вперше просочилася інформація про новий пакет озброєнь, у результаті якого загальна сума військової допомоги США, надана Україні після вторгнення 24 лютого, склала 3,2 мільярда доларів.

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У середу президент США Джо Байден сказав, що цей пакет допомоги включатиме нові можливості, адаптовані до ширшого наступу Росії на схід України.

Документ "Про занепокоєння Росії у зв'язку з масованими постачанням озброєння та військової техніки київському режиму", написаний на 2-х сторінках російською мовою з наданим перекладом, направило до Держдепартаменту посольство РФ у Вашингтоні.

Посольство РФ не дало коментарів. Держдеп США також не коментує.

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Серед предметів, які Росія визначила як "найчутливіші", були "реактивні системи залпового вогню", хоча вважається, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО не постачали цієї зброї Україні.

Росія звинуватила союзників у порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні "загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань в Україні".

На думку РФ, країни НАТО чинять тиск на Україну, щоб вона "відмовилася" від переговорів із Росією, які за півтора місяці не принесли результату.

Також російські дипломати впевнені, що Вашингтон чинить тиск на інші країни, щоб вони припинили будь-яку військову та технічну співпрацю з Росією, а на тих, хто має зброю радянських часів, – щоб вони передали її Україні.

Дослівно нота РФ: "Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки".

Деталі: Високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності сказав: "Те, що росіяни кажуть нам у приватному порядку, – це те саме, що ми говорили світові публічно: що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним" .

Російські експерти припустили, що Москва, яка називала колони зі зброєю для України своїми законними цілями, може готуватися до атак на них.

Джордж Біб, колишній директор з аналізу Росії в ЦРУ і радник щодо Росії колишнього віце-президента Діка Чейні, вважає: "Вони (росіяни – ред.) націлилися на склади постачання в самій Україні, де зберігалися деякі з цих запасів". На його думку, питання в тому, що стане метою росіян: колони техніки на території України чи й у країнах НАТО, які межують в Україною і служать пунктами перевалки для поставок зі США.

На думку Біба, якщо російські війська спіткнуться і на наступному етапі війни, тоді "шанси того, що Росія націлиться на постачання НАТО на території НАТО, значно зростуть".

Він вважає, що росіяни хочуть показати, що безкарно постачати Україні зброю не вдасться.

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