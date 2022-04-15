Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями" за поставки оружия Украине

На этой неделе Россия направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений на Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Источник: "The Washington Post" со ссылкой на копию документа

Детали: Дипломатическая нота была датирована вторником, 12 апреля, когда впервые просочилась информация о новом пакете вооружений, в результате которого общая сумма военной помощи США, предоставленной Украине после вторжения 24 февраля, составила 3,2 миллиарда долларов.

В среду президент США Джо Байден сказал, что этот пакет помощи будет включать новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению России на восток Украины.

Документ "Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму", написанный на 2-х страницах на русском языке с предоставленным переводом, направило в Госдепартамент посольство РФ в Вашингтоне.

Посольство РФ не дало комментария. Госдеп США также не комментирует.

Среди предметов, которые Россия определила как "наиболее чувствительные", были "реактивные системы залпового огня", хотя считается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не поставляли это оружие Украине.

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Россия обвинила союзников в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине".

По мнению РФ, страны НАТО оказывают давление на Украину, чтобы она "отказалась" от переговоров с Россией, которые за полтора месяца не принесли результата.

Также российские дипломаты уверены, что Вашингтон оказывает давление на другие страны, чтобы они прекратили любое военное и техническое сотрудничество с Россией, а на те, у кого есть оружие советских времен, – чтобы они передали его Украине.

Дословно нота РФ :"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности".

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации Байдена на условиях анонимности сказал: "То, что русские говорят нам в частном порядке, – это то же самое, что мы говорили миру публично: что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным".

Российские эксперты предположили, что Москва, которая называла колонны с оружием для Украины своими "законными целями", может готовиться к атакам на них.

Джордж Биб, бывший директор по анализу России в ЦРУ и советник по России бывшего вице-президента Дика Чейни, считает: "Они (россияне – ред.) нацелились на склады снабжения в самой Украине, где хранились некоторые из этих припасов". По его мнению, вопрос в том, что станет целью россиян: колонны техники на территории Украины или также в странах НАТО, которые граничат в Украиной и служат пунктами перевалки для поставок из США.

По мнению Биба, если российские войска споткнутся и на следующем этапе войны, тогда "шансы того, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории НАТО, значительно возрастут".

Он считает, что россияне хотят показать, что безнаказанно поставлять Украине оружие не получится.

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