Харківщина: росіяни обстріляли автобуси біля Борової, 7 убитих та десятки поранених
П'ятниця, 15 квітня 2022, 12:55
Семеро людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля селища Борова Ізюмського району 14 квітня, ще 27 мирних жителів поранені.
Джерело: Суспільне з посиланням на речника прокуратури області Дмитра Чубенка.
Деталі: Обставини та маршрут автобусів правоохоронці встановлюють, оскільки Борова перебуває у тимчасовій окупації.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".