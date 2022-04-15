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Харківщина: росіяни обстріляли автобуси біля Борової, 7 убитих та десятки поранених

Світлана КізіловаП'ятниця, 15 квітня 2022, 12:55

Семеро людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля селища Борова Ізюмського району 14 квітня, ще 27 мирних жителів поранені.

Джерело: Суспільне з посиланням на речника прокуратури області Дмитра Чубенка.

Деталі: Обставини та маршрут автобусів правоохоронці встановлюють, оскільки Борова перебуває у тимчасовій окупації.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

Теми: війнаХарківська областьРосія
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