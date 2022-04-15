Харьковщина: россияне обстреляли автобусы возле Боровой, 7 убитых и десятки раненых

Семь человек погибли в результате обстрела российскими военными автобусов с гражданскими людьми у поселка Боровая Изюмского района 14 апреля, еще 27 мирных жителей ранены.

Источник: Суспільне со ссылкой на представителя прокуратуры области Дмитрия Чубенко

Детали: Обстоятельства и маршруты автобусов правоохранители устанавливают, поскольку Боровая находится во временной оккупации.

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Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".