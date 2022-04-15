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Литва і Латвія закликали громадян не їздити в Білорусь попри безвіз для них

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 13:34

Міністерства закордонних справ Литви і Латвії закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі попри запроваджений для них Мінськом безвізовий режим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Литві досі є рекомендація не їхати до Білорусі. Насамперед через дії країни проти власних громадян, а також через її причетність до військової агресії Росії в Україні", — заявила у четвер представниця МЗС Литви Вітауте Шмайжите-Кулешене.

Вона також наголосила, що Вільнюс не отримував офіційної інформації з Мінська щодо можливості для громадян Литви відвідувати країну без віз.

У МЗС Латвії своєю чергою зазначили, що в'їзд до Білорусі пов'язаний із значними ризиками. Як і раніше, залишається в силі заклик до жителів Латвії покинути як Білорусь, так і Росію.

"Нагадуємо, що режим Александра Лукашенка продовжує підтримувати військову агресію Росії проти України і до нього застосовують жорсткі міжнародні санкції", - йдеться у повідомленні МЗС.

Як повідомив у четвер Державний прикордонний комітет Білорусі, громадяни Латвії та Литви зможуть в'їжджати до країни без візи напередодні православних та католицьких свят. Перетинати кордон Білорусі з Латвією та Литвою без візи у пунктах пропуску можна буде з 15 квітня до 15 травня.

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Кількість перетинів кордону не обмежена, не потрібно мати дозвіл на в'їзд до прикордонної зони для відвідування всієї території Білорусі, про такі наміри потрібно буде повідомляти прикордонникам заздалегідь.

Теми: ЛитваЛатвіяБілорусь
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