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Литва і Латвія закликали громадян не їздити в Білорусь попри безвіз для них

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 13:34

Міністерства закордонних справ Литви і Латвії закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі попри запроваджений для них Мінськом безвізовий режим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Литві досі є рекомендація не їхати до Білорусі. Насамперед через дії країни проти власних громадян, а також через її причетність до військової агресії Росії в Україні", — заявила у четвер представниця МЗС Литви Вітауте Шмайжите-Кулешене.

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Вона також наголосила, що Вільнюс не отримував офіційної інформації з Мінська щодо можливості для громадян Литви відвідувати країну без віз.

У МЗС Латвії своєю чергою зазначили, що в'їзд до Білорусі пов'язаний із значними ризиками. Як і раніше, залишається в силі заклик до жителів Латвії покинути як Білорусь, так і Росію.

"Нагадуємо, що режим Александра Лукашенка продовжує підтримувати військову агресію Росії проти України і до нього застосовують жорсткі міжнародні санкції", - йдеться у повідомленні МЗС.

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Як повідомив у четвер Державний прикордонний комітет Білорусі, громадяни Латвії та Литви зможуть в'їжджати до країни без візи напередодні православних та католицьких свят. Перетинати кордон Білорусі з Латвією та Литвою без візи у пунктах пропуску можна буде з 15 квітня до 15 травня.

Кількість перетинів кордону не обмежена, не потрібно мати дозвіл на в'їзд до прикордонної зони для відвідування всієї території Білорусі, про такі наміри потрібно буде повідомляти прикордонникам заздалегідь.

Теми: ЛитваЛатвіяБілорусь
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