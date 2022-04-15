Литва и Латвия призвали граждан не ездить в Беларусь, несмотря на безвиз

Министерства иностранных дел Литвы и Латвии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, несмотря на введенный для них Минском безвизовый режим.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Литве до сих пор есть рекомендация не ехать в Беларусь. В первую очередь из-за действий страны против собственных граждан, а также из-за ее причастности к военной агрессии России в Украине", — заявила в четверг представительница МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене.

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Она также подчеркнула, что Вильнюс не получал официальную информацию из Минска о возможности для граждан Литвы посещать страну без виз.

В МИДе Латвии в свою очередь отметили, что въезд в Беларусь связан со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

"Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и к нему применяют жесткие международные санкции", - говорится в сообщении МИД.

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Как сообщил в четверг Государственный пограничный комитет Беларуси, граждане Латвии и Литвы смогут въезжать в страну без визы накануне православных и католических праздников. Пересекать границу Беларуси с Латвией и Литвой без визы в пунктах пропуска можно будет с 15 апреля по 15 мая.

Количество пересечений границы не ограничено, не нужно иметь разрешения на въезд в пограничную зону для посещения всей территории Беларуси, о таких намерениях нужно будет сообщать пограничникам заранее.