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Бригада Холодний Яр звітує про збиття ворожого гелікоптера

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 13:45

Один з механізованих батальйонів 93 бригади Холодний Яр повідомив про збиття російського гелікоптера.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дослівно: "Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52.

Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани".

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