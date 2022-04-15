Бригада Холодний Яр звітує про збиття ворожого гелікоптера

Один з механізованих батальйонів 93 бригади Холодний Яр повідомив про збиття російського гелікоптера.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дослівно: "Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52.

Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани".