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Бригада Холодный Яр отчиталась о сбитии вражеского вертолета

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 13:45
Бригада Холодный Яр отчиталась о сбитии вражеского вертолета

Один из механизированных батальонов 93 бригады Холодный Яр сообщил о сбитии российского вертолета.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр

Дословно: "Эта ночь была чрезвычайно результативна для одного из механизированных батальонов 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52.

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Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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