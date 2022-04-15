Сквер дружби з Москвою у Києві перейменували на Героїв Маріуполя

Київрада перейменувала колишній сквер споріднених міст на честь дружби Києва та Москви на сквер Героїв Маріуполя.

Джерело: офіційний сайт мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу.

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Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського – на Теремках. Кілька років тому ми його відремонтували. Пам’ятний знак так званій "дружбі", що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!".

Деталі: За словами очільника столиці, в місті ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Тому влада опрацює варіанти нових назв. На ці процедури виділено час до 9 травня. "Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", - додав Кличко.

Також повідомляється, що депутати Київради підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного стану. В першу чергу - стосовно спрощення процедури при відзначенні, нагородженні українських героїв і волонтерів. А також процедури найменувань об’єктів міста.