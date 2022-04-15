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Сквер дружбы с Москвой в Киеве переименован в Героев Мариуполя

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 14:07
Виталий Кличко

Киевсовет переименовал бывший сквер родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя.

Источник: официальный сайт мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую ​​инициативу.

Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали. Стоявший в сквере памятный знак так называемой "дружбе" демонтировали в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!".

 

Детали: По словам главы столицы, в городе еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Поэт

ому власти проработают варианты новых названий. На эти процедуры выделено время до 9 мая. "Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", – добавил Кличко.

Также сообщается, что депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. В первую очередь – об упрощении процедуры при чествовании, награждении украинских героев и волонтеров. А также процедуры наименований объектов города.

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Темы: Киев
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