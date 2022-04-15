Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві повідомили про обстріл житлового району, є постраждалі

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 14:44
фото замазєєвої

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню район Миколаєва, є постраждалі.

Джерело: Замазєєва у Facebook

Пряма мова Замазєєвої: "Падлюки знов гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів!

Під обстріли попадають мирні мешканці!

Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль є постраждалі".

 

Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Суд арештував Медведчука без права застави

Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський

відеоЗнищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський

фотоРосіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ

ВІДЕОКиївщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром

фотоОкупанти знову обстріляли нафтопереробний завод на Луганщині

Усі новини...
Миколаїв
Ворог обстріляв сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві
Російська ракета пошкодила сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві
Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинуло 5 людей
Останні новини
20:11
За добу евакуювали 1449 людей, більшість із них із Запорізької області
20:07
Німеччина не інформувала Україну про деталі військової допомоги - посол
20:05
Росіяни агітують військовозобов’язаних підписувати контракти з армією до 1 року – Генштаб
20:03
Франція заморозила маєтки Абрамовича та інших олігархів на майже 1 мільярд доларів
20:03
Сотні тисяч українців у квітні повернулися в країну – ДПСУ
19:45
фотоХудожники намалювали героїчного пса Патрона, який допомагає шукати міни
19:44
фото, відеоМаріуполь: Reuters побувало в місті, навкруги заводу Ілліча - багато тіл мирних жителів
19:43
Влада США непокоїться, що в українців вичерпуються боєприпаси перед битвою за Донбас
19:34
Суд арештував Медведчука без права застави
19:20
відеоДеякі дають зброю під тиском, але розтягують процес на місяці – Зеленський
Усі новини...