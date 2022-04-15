У Миколаєві повідомили про обстріл житлового району, є постраждалі

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню район Миколаєва, є постраждалі.

Джерело: Замазєєва у Facebook

Пряма мова Замазєєвої: "Падлюки знов гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів!

Під обстріли попадають мирні мешканці!

Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль є постраждалі".