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У Миколаєві повідомили про обстріл житлового району, є постраждалі

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 14:44
У Миколаєві повідомили про обстріл житлового району, є постраждалі
фото замазєєвої

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню район Миколаєва, є постраждалі.

Джерело: Замазєєва у Facebook

Пряма мова Замазєєвої: "Падлюки знов гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів!

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Під обстріли попадають мирні мешканці!

Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль є постраждалі".

 

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Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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