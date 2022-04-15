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В Николаеве сообщили об обстреле жилого района, есть пострадавшие

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 14:44
фото замазеевой

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня район Николаева, есть пострадавшие.

Источник: Замазеева в Facebook

Прямая речь Замазеевой: "Падлюки снова палят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов!

Под обстрелы попадают мирные жители!

Обстреляли из РОВД один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие".

 

Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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