В Николаеве сообщили об обстреле жилого района, есть пострадавшие

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня район Николаева, есть пострадавшие.

Источник: Замазеева в Facebook

Прямая речь Замазеевой: "Падлюки снова палят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов!

Реклама:

Под обстрелы попадают мирные жители!

Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие".