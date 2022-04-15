Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вечір в хату, арештанти": у російському Красноярську зламали табло

Олена РощінаП'ятниця, 15 квітня 2022, 15:02
Вечір в хату, арештанти: у російському Красноярську зламали табло
Табло Красноярська , скриншот

У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ: замість "Ласкаво просимо" на ньому висвічувалася фраза з тюремного жаргону "Вечір в хату, арештанти".

Джерело :РИА Новости у Telegram

Дослівно: "На інфотабло при в'їзді до Красноярська замість традиційного "Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті" з'явилося "Вечір в хату арештанти". Фахівці з’ясовують, хто міг зламати табло".

Реклама:

Теми: Росіяхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: