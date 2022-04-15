"Вечір в хату, арештанти": у російському Красноярську зламали табло

У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ: замість "Ласкаво просимо" на ньому висвічувалася фраза з тюремного жаргону "Вечір в хату, арештанти".

Джерело :РИА Новости у Telegram

Дослівно: "На інфотабло при в'їзді до Красноярська замість традиційного "Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті" з'явилося "Вечір в хату арештанти". Фахівці з’ясовують, хто міг зламати табло".

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