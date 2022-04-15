Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вечір в хату, арештанти": у російському Красноярську зламали табло

Олена РощінаП'ятниця, 15 квітня 2022, 15:02
Табло Красноярська , скриншот

У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ: замість "Ласкаво просимо" на ньому висвічувалася фраза з тюремного жаргону "Вечір в хату, арештанти".

Джерело :РИА Новости у Telegram

Дослівно: "На інфотабло при в'їзді до Красноярська замість традиційного "Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті" з'явилося "Вечір в хату арештанти". Фахівці з’ясовують, хто міг зламати табло".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяхакери
Головне сьогодні

За добу Україна завдала РФ більших втрат, ніж та мала за 8 років боїв у Сирії – The Economist

ЗСУ на Донбасі знищили 46 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети

Абрамович знову навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговори України і РФ – ЗМІ

Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ

ВІДЕОМарченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук

Суд арештував Медведчука без права застави

Усі новини...
Росія
Китайський Lifan зупинив продаж автомобілів у Росії
У Миколаєві повідомили про обстріл житлового району, є постраждалі
Бригада Холодний Яр звітує про збиття ворожого гелікоптера
Останні новини
04:08
Вантажі нової військової допомоги США "почали надходити" в Україну – CNN
03:42
Зеленський нагородив ще 186 військових орденами і медалями
02:56
Лідер КНДР взяв участь у випробуванні нової зброї
02:10
Південь: ЗСУ знищили 36 окупантів і 13 одиниць російської техніки
02:07
За добу Україна завдала РФ більших втрат, ніж та мала за 8 років боїв у Сирії – The Economist
01:40
Окупанти вкрали з "Укрпошти" 3 млн грн, ідуть переговори про повернення
00:57
Росіяни знову вимагають захисників Маріуполя здатися в полон
00:52
Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
00:19
ЗСУ на Донбасі знищили 46 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети
23:54
Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом – Зеленський
Усі новини...