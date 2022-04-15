"Вечір в хату, арештанти": у російському Красноярську зламали табло
П'ятниця, 15 квітня 2022, 15:02
У Росії зламали табло при в'їзді до міста Красноярськ: замість "Ласкаво просимо" на ньому висвічувалася фраза з тюремного жаргону "Вечір в хату, арештанти".
Джерело :РИА Новости у Telegram
Дослівно: "На інфотабло при в'їзді до Красноярська замість традиційного "Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті" з'явилося "Вечір в хату арештанти". Фахівці з’ясовують, хто міг зламати табло".
Реклама: