"Вечер в хату, арестанты": в российском Красноярске взломали табло
Пятница, 15 апреля 2022, 15:02
В России взломали табло при въезде в город Красноярск: вместо "Добро пожаловать" на нем высвечивалась фраза из тюремного жаргона "Вечер в хату, арестанты".
Источник :РИА Новости в Telegram
Дословно: "На инфотабло при въезде в Красноярск вместо традиционного "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" появилось "Вечер в хату арестанты". Специалисты выясняют, кто мог взломать табло".
ВИДЕО ДНЯ