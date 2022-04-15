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"Вечер в хату, арестанты": в российском Красноярске взломали табло

Елена РощинаПятница, 15 апреля 2022, 15:02
Табло Красноярска , скриншот

В России взломали табло при въезде в город Красноярск: вместо "Добро пожаловать" на нем высвечивалась фраза из тюремного жаргона "Вечер в хату, арестанты".

Источник :РИА Новости в Telegram 

Дословно: "На инфотабло при въезде в Красноярск вместо традиционного "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" появилось "Вечер в хату арестанты". Специалисты выясняют, кто мог взломать табло".

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Темы: Росcияхакеры
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