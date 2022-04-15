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МЗС РФ перейшло до залякування Швеції та Фінляндії через НАТО

П'ятниця, 15 квітня 2022, 15:15

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Швеція та Фінляндія повинні усвідомлювати наслідки для відносин з Росією у разі їхнього членства в НАТО.

Заяву Захарової наводить офіційний сайт МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

Захарова заявила, що в останні роки велася цілеспрямована кампанія "зовнішніх сил" із "втягування" Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного блоку.

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Вона зазначила, що у разі вступу Швеція і Фінляндія перетворяться на новий рубіж протистояння НАТО з Росією, а "негативні наслідки для миру та стабільності на Півночі Європи очевидні".

"Звісно, вибір – за владою Швеції та Фінляндії. Але вони мають розуміти й наслідки такого кроку для наших двосторонніх відносин та загалом європейської архітектури безпеки, яка зараз перебуває у кризовому стані", - заявила речниця російського міністерства.

Початок Путіним повномасштабної війни проти України спричинив різке зростання підтримки членства в НАТО у Швеції та Фінляндії та підштовхнув політиків до обговорення потенційного вступу. 

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За словами фінського прем'єр-міністра Санни Марін, Фінляндія сподівається завершити обговорення потенційної заявки країни на членство в НАТО до середини літа. 

Крім того, Швеція має завершити аналіз своєї безпекової політики до кінця травня. 

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.

Теми: РосіяШвеціяФінляндіяНАТО
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