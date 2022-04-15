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МИД РФ перешел к запугиванию Швеции и Финляндии из-за НАТО

Пятница, 15 апреля 2022, 15:15

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Швеция и Финляндия должны осознавать последствия отношений с Россией в случае их членства в НАТО.

Заявление Захаровой приводит официальный сайт МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

Захарова заявила, что в последние годы велась целенаправленная кампания "внешних сил" по "втягиванию" Швеции и Финляндии в Североатлантический блок.

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Она отметила, что в случае вступления Швеция и Финляндия превратятся в новый рубеж противостояния НАТО с Россией, а "негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны".

"Конечно, выбор – за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии", - заявила представитель российского министерства.

Начало Путиным полномасштабной войны против Украины привело к резкому росту поддержки членства в НАТО в Швеции и Финляндии и подтолкнуло политиков к обсуждению потенциального вступления.

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По словам финского премьер-министра Санны Марин, Финляндия надеется завершить обсуждение потенциальной заявки страны на членство в НАТО до середины лета.

Кроме того, Швеция должна завершить анализ своей политики безопасности до конца мая.

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.

Темы: РосcияШвецияФинляндияНАТО
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