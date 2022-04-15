СБУ оновила функціонал чат-бота для пошуку мін та покинутої техніки РФ
Служба безпеки України оновила функціонал свого чат-боту для пошуку замінованих предметів та покинутої російської військової техніки.
Джерело: СБУ
Деталі: Наголошується: українські війська щодня відтісняють окупантів, але після них залишаються небезпечні "сюрпризи" як то заміновані предмети та купи покинутої військової техніки.
У звязку з цим жителів звільнених територій закликають надсилати спецслужбі інформацію про виявлені вибухові пристрої для їх знешкодження та техніку, котру залишили окупанти
Для цього потрібно:
- Перейти у меню чат-бота і натиснути кнопку "Створити нове повідомлення"
- Обрати відповідний пункт у діалоговому вікні
- Виконати подальші інструкції бота
Як і раніше, чат-бот також приймає повідомлення про позиції ворога для їхнього знищення.
Дослівно СБУ: "Нагадуємо: перед відправкою інформації переконайтесь, що Ви у надійному місці та не перебуваєте у полі зору окупаційних військ. Захищаємо Україну разом!".