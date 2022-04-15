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СБУ оновила функціонал чат-бота для пошуку мін та покинутої техніки РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 15:49
СБУ оновила функціонал чат-бота для пошуку мін та покинутої техніки РФ
фото СБУ

Служба безпеки України оновила функціонал свого чат-боту для пошуку замінованих предметів та покинутої російської військової техніки.

Джерело: СБУ

Деталі: Наголошується: українські війська щодня відтісняють окупантів, але після них залишаються небезпечні "сюрпризи" як то заміновані предмети та купи покинутої військової техніки.

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У звязку з цим жителів звільнених територій закликають надсилати спецслужбі інформацію про виявлені вибухові пристрої для їх знешкодження та техніку, котру залишили окупанти

Для цього потрібно: 

  • Перейти у меню чат-бота і натиснути кнопку "Створити нове повідомлення"
  • Обрати відповідний пункт у діалоговому вікні
  • Виконати подальші інструкції бота

Як і раніше, чат-бот також приймає повідомлення про позиції ворога для їхнього знищення.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно СБУ: "Нагадуємо: перед відправкою інформації переконайтесь, що Ви у надійному місці та не перебуваєте у полі зору окупаційних військ. Захищаємо Україну разом!".

Теми: СБУвійна
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