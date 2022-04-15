Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обновила функционал чат-бота для поиска мин и заброшенной техники РФ

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 15:49
фото СБУ

Служба безопасности Украины обновила функционал своего чат-бота для поиска заминированных предметов и брошенной российской военной техники.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается: украинские войска ежедневно оттесняют оккупантов, но после них остаются такие опасные "сюрпризы", как заминированные предметы и груды заброшенной военной техники.

В связи с этим жителей освобожденных территорий призывают посылать спецслужбе информацию об обнаруженных взрывных устройствах для их обезвреживания и технике, оставленной оккупантами.

Для этого нужно:

  • Перейти в меню чат-бота и нажать кнопку "Создать новое сообщение"
  • Выбрать подходящий пункт в диалоговом окне
  • Следовать инструкциям бота.

Как и прежде, чат-бот также принимает уведомления о позициях врага для их уничтожения.

Дословно СБУ: "Напоминаем: перед отправкой информации убедитесь, что Вы в надежном месте и не находитесь в поле зрения оккупационных войск. Защищаем Украину вместе!"

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУвойна
Главное сегодня

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Все новости...
СБУ
"И пальцы отрублю, и кисть": СБУ имеет доказательства, как пытают украинских военнопленных
СБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области
СБУ: Россия пыталась расшатать ситуацию на Одесщине с помощью криминалитета
Последние новости
05:06
Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против России нацелены на "Сбербанк"
04:08
Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN
03:42
Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями
02:56
Лидер КНДР принял участие в испытании нового оружия
02:10
Юг: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 13 единиц российской техники
01:40
Оккупанты украли из "Укрпочты" 3 млн грн, ведутся переговоры о возвращении
00:57
Россияне опять требуют защитников Мариуполя сдаться в плен
00:52
Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
00:19
ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты
23:54
Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем – Зеленский
Все новости...