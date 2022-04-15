СБУ обновила функционал чат-бота для поиска мин и заброшенной техники РФ

Служба безопасности Украины обновила функционал своего чат-бота для поиска заминированных предметов и брошенной российской военной техники.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается: украинские войска ежедневно оттесняют оккупантов, но после них остаются такие опасные "сюрпризы", как заминированные предметы и груды заброшенной военной техники.

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В связи с этим жителей освобожденных территорий призывают посылать спецслужбе информацию об обнаруженных взрывных устройствах для их обезвреживания и технике, оставленной оккупантами.

Для этого нужно:

Перейти в меню чат-бота и нажать кнопку "Создать новое сообщение"

Выбрать подходящий пункт в диалоговом окне

Следовать инструкциям бота.

Как и прежде, чат-бот также принимает уведомления о позициях врага для их уничтожения.

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Дословно СБУ: "Напоминаем: перед отправкой информации убедитесь, что Вы в надежном месте и не находитесь в поле зрения оккупационных войск. Защищаем Украину вместе!"