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СБУ обновила функционал чат-бота для поиска мин и заброшенной техники РФ

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 15:49
СБУ обновила функционал чат-бота для поиска мин и заброшенной техники РФ
фото СБУ

Служба безопасности Украины обновила функционал своего чат-бота для поиска заминированных предметов и брошенной российской военной техники.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается: украинские войска ежедневно оттесняют оккупантов, но после них остаются такие опасные "сюрпризы", как заминированные предметы и груды заброшенной военной техники.

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В связи с этим жителей освобожденных территорий призывают посылать спецслужбе информацию об обнаруженных взрывных устройствах для их обезвреживания и технике, оставленной оккупантами.

Для этого нужно:

  • Перейти в меню чат-бота и нажать кнопку "Создать новое сообщение"
  • Выбрать подходящий пункт в диалоговом окне
  • Следовать инструкциям бота.

Как и прежде, чат-бот также принимает уведомления о позициях врага для их уничтожения.

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Дословно СБУ: "Напоминаем: перед отправкой информации убедитесь, что Вы в надежном месте и не находитесь в поле зрения оккупационных войск. Защищаем Украину вместе!"

Темы: СБУвойна
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