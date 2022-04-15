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Українці у Берліні вимагали від видання Die Welt не співпрацювати з Овсянніковою

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 16:08
Українці у Берліні вимагали від видання Die Welt не співпрацювати з Овсянніковою
скріншот відео

Українці у Берліні вимагали від німецького видання Die Welt відмовитися від співпраці з Мариною Овсянніковою, експрацівницею російського Першого каналу.

Відео акції протесту перед будівлею медіагрупи опублікувало DW, повідомляє "Європейська правда".

Кількасот українських активістів у Берліні вимагали від медіагрупи звільнити колишню співробітницю російського пропагандистського Першого каналу.

Рішення про її працевлаштування медіаконцерн Axel Springer оприлюднив 11 квітня. Активісти обурені, що Овсяннікова писатиме для видання Die Welt, зокрема, і про Україну після того, як багато років поширювала пропагандистські матеріали.

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На знак протесту учасники акції зав’язали собі руки і заклеїли роти. Серед гасел лунало: "Пропаганда вбиває", "Овсяннікову - геть".

До активістів вийшли представники медіагрупи, щоб прокоментувати своє рішення. Вони заявили, що не відвертатимуться від цієї жінки, оскільки вона "на правильному боці" історії.

На знак протесту активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через подальше поширення російської пропаганди.

Теми: НімеччинаРосіяЗМІ
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