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Украинцы в Берлине требовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 16:08
Украинцы в Берлине требовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой
скриншот видео

Украинцы в Берлине потребовали от немецкого издания Die Welt отказаться от сотрудничества с Мариной Овсянниковой, экс-сотрудницей российского Первого канала.

Видео акции протеста перед зданием медиагруппы опубликовало DW, сообщает "Европейская правда".

Несколько сотен украинских активистов в Берлине потребовали от медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского пропагандистского Первого канала.

Решение о ее трудоустройстве медиаконцерн Axel Springer обнародовал 11 апреля. Активисты возмущены, что Овсянникова будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине, после того как много лет распространяла пропагандистские материалы.

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В знак протеста участники акции завязали руки и заклеили роты. Среди лозунгов звучали: "Пропаганда убивает", "Овсянникову - вон".

К активистам вышли представители медиагруппы, чтобы прокомментировать свое решение. Они заявили, что не будут отворачиваться от этой женщины, поскольку она "на правильной стороне" в этой истории.

В знак протеста активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за дальнейшего распространения российской пропаганды.

Темы: ГерманияРосcияСМИ
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