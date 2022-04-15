Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий

Президент США Джо Байден не має планів відвідувати Україну.

Про це заявила у четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

"Він готовий. Він готовий до всього. Чоловікові подобається швидка машина, якісь авіатори. Він готовий їхати в Україну. Це правда. Це так. Ми не відправляємо президента в Україну", - заявила Псакі у четвер у Вашингтоні в подкасті "Pod Save America".

Вона сказала, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який несподівано відвідав Київ минулої неділі, здійснив восьмигодинну поїздку потягом "через зону бойових дій", щоб дістатись до центра України.

"Тож ні, це не входить до планів президента Сполучених Штатів. Ми всі повинні, можливо, відчути полегшення з цього приводу. У нього є ще декілька справ", - заявила Псакі.

Раніше у четвер Байден повідомив журналістам, що рішення про відправлення високопоставленого члена його адміністрації до України все ще ухвалюється.

"Ми ухвалюємо це рішення зараз", - сказав він перед посадкою на рейс.

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Він запитав у репортера, чи готова вона поїхати в Україну, а коли вона поставила йому те саме питання, Байден легковажно відповів: "Так".

Байден наблизився до українського кордону, коли в березні відвідав Польщу та місто Жешув. Він висловив розчаровування тим, що не зміг в'їхати в країну, щоб побачити наслідки російського вторгнення.

Двоє республіканців, сенатор Стів Дейнс та член Палати представників Вікторія Спартц, відвідали Київ у четвер, ставши першими американськими законодавцями, які відвідали Україну з початку вторгнення.