Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 16:41
Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден не має планів відвідувати Україну.

Про це заявила у четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

"Він готовий. Він готовий до всього. Чоловікові подобається швидка машина, якісь авіатори. Він готовий їхати в Україну. Це правда. Це так. Ми не відправляємо президента в Україну", - заявила Псакі у четвер у Вашингтоні в подкасті "Pod Save America". 

Реклама:

Вона сказала, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який несподівано відвідав Київ минулої неділі, здійснив восьмигодинну поїздку потягом "через зону бойових дій", щоб дістатись до центра України.

"Тож ні, це не входить до планів президента Сполучених Штатів. Ми всі повинні, можливо, відчути полегшення з цього приводу. У нього є ще декілька справ", - заявила Псакі.

Раніше у четвер Байден повідомив журналістам, що рішення про відправлення високопоставленого члена його адміністрації до України все ще ухвалюється.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми ухвалюємо це рішення зараз", - сказав він перед посадкою на рейс. 

Він запитав у репортера, чи готова вона поїхати в Україну, а коли вона поставила йому те саме питання, Байден легковажно відповів: "Так".

Байден наблизився до українського кордону, коли в березні відвідав Польщу та місто Жешув. Він висловив розчаровування тим, що не зміг в'їхати в країну, щоб побачити наслідки російського вторгнення.

Двоє республіканців, сенатор Стів Дейнс та член Палати представників Вікторія Спартц, відвідали Київ у четвер, ставши першими американськими законодавцями, які відвідали Україну з початку вторгнення.

Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: