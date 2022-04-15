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Белый дом: мы не отправляем президента Байдена в Украину, хотя он готов

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 16:41
Белый дом: мы не отправляем президента Байдена в Украину, хотя он готов
Джо Байден, фото Getty Images

У президента США Джо Байдена нет планов посещать Украину.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

"Он готов. Он готов ко всему. Мужчине нравится быстрая машина, какие-то авиаторы. Он готов ехать в Украину. Это правда. Это так. Мы не отправляем президента в Украину", - заявила Псаки в четверг в Вашингтоне в подкасте "Pod Save America".

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Она сказала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, неожиданно посетивший Киев в минувшее воскресенье, совершил восьмичасовую поездку поездом "через зону боевых действий", чтобы добраться до центра Украины.

"Нет, это не входит в планы президента Соединенных Штатов. Мы все должны, возможно, почувствовать облегчение на этот счет. У него есть еще несколько дел", - заявила Псаки.

Ранее в четверг Байден сообщил журналистам, что решение об отправке высокопоставленного члена его администрации в Украину все еще принимается.

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"Мы принимаем это решение сейчас", – сказал он перед посадкой на рейс.

Он спросил у репортера, готова ли она уехать в Украину, а когда она задала ему тот же вопрос, Байден легкомысленно ответил: "Да".

Байден приблизился к украинской границе, когда в марте посетил Польшу и город Жешув. Он выразил разочарование тем, что не смог въехать в страну, чтобы увидеть последствия российского вторжения.

Два республиканца, сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц, посетили Киев в четверг, став первыми американскими законодателями, посетившими Украину с начала вторжения.

Темы: БайденСША
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