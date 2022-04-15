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З початку російського вторгнення Україну залишили 5 млн людей - ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 17:00
Українські біженці у Польщі, фото Getty Images

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у п’ятницю, з початку російського вторгнення 24 лютого з України втекли понад п’ять мільйонів людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю УВКБ ООН нарахувало рівно 4 796 245 українців, які виїхали за межі України після початку війни з РФ.

За даними Міжнародної організації з міграції, близько 215 000 громадян інших країн також втекли з України.

Як повідомлялося, майже 2,76 мільйона людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України.

Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

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Теми: біженціООНкордонвійна
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