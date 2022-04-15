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З початку російського вторгнення Україну залишили 5 млн людей - ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 17:00
З початку російського вторгнення Україну залишили 5 млн людей - ООН
Українські біженці у Польщі, фото Getty Images

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у п’ятницю, з початку російського вторгнення 24 лютого з України втекли понад п’ять мільйонів людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю УВКБ ООН нарахувало рівно 4 796 245 українців, які виїхали за межі України після початку війни з РФ.

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За даними Міжнародної організації з міграції, близько 215 000 громадян інших країн також втекли з України.

Як повідомлялося, майже 2,76 мільйона людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України.

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Теми: біженціООНкордонвійна
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