С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн человек - ООН
Пятница, 15 апреля 2022, 17:00
По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на пятницу, с начала российского вторжения 24 февраля из Украины выехали более пяти миллионов человек.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В пятницу УВКБ ООН насчитало ровно 4796245 украинцев, выехавших за пределы Украины после начала войны с РФ.
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По данным Международной организации по миграции, около 215 тысяч граждан других стран также бежали из Украины.
Как сообщалось, почти 2,76 миллиона человек уехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины.
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