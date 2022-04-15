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С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн человек - ООН

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 17:00
С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн человек - ООН
Украинские беженцы в Польше, фото Getty Images

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на пятницу, с начала российского вторжения 24 февраля из Украины выехали более пяти миллионов человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу УВКБ ООН насчитало ровно 4796245 украинцев, выехавших за пределы Украины после начала войны с РФ.

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По данным Международной организации по миграции, около 215 тысяч граждан других стран также бежали из Украины.

Как сообщалось, почти 2,76 миллиона человек уехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины.

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Темы: беженцыООНграницавойна
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