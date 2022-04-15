У Чернігів прибув перший потяг з гумдопомогою

15 квітня у Чернігів прибув перший потяг із гуманітарною допомогою.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "Я сьогодні в дуже піднесеному настрої, адже сьогодні на станцію Чернігів централізовано надійшов перший потяг з гуманітарною допомогою. Це допомога, яка надана Чернігівській області державою. Це маленька її частина".

Деталі: Чаус зазначив, що ще кілька тижнів тому, вони через Десну "на казаночках тихенько о 5 ранку тягали якісь коробки і спільно з ДСНС, з прикордонниками, військовими намагалися забезпечити місто всім необхідним", а волонтери переправляли важливі для міста вантажі на гумових човнах.

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