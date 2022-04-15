В Чернигов прибыл первый поезд с гумпомощью

15 апреля в Чернигов прибыл первый поезд с гуманитарной помощью.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "Я сегодня в очень приподнятом настроении, ведь сегодня на станцию ​​Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, предоставленная Черниговской области государством. Это маленькая часть".

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Детали: Чаус отметил, что еще несколько недель назад они через Десну "на котелках тихонько в 5 утра таскали какие-то коробки и совместно с ГСЧС, с пограничниками, военными пытались обеспечить город всем необходимым", а волонтеры переправляли важные для города грузы на резиновых лодках.

Предыстория:

Укрзализныця с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.