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США поки не планують повертати посольство до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 17:45

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, Сполучені Штати поки не мають конкретних планів щодо повернення своїх дипломатів назад в Україну. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post.

Прайс відповідав на питання журналіста на брифінгу в четвер, який згадав про рішення Франції повернути свого посла в українську столицю.

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Американські дипломати, які переїхали до Львова через російське вторгнення, згодом перемістились працювати до Польщі. Прайс зазначив, що вони не їздять в Україну через відсутність стабільності з безпекою. 

Разом з тим, він підкреслив, що мета США – відновити дипломатичну присутність в Україні, як тільки це стане безпечним і практичним.

Свою роботу у Києві вже відновило представництво Європейського Союзу.

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Теми: СШАКиїввійна
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