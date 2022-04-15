США поки не планують повертати посольство до Києва

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, Сполучені Штати поки не мають конкретних планів щодо повернення своїх дипломатів назад в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post.

Прайс відповідав на питання журналіста на брифінгу в четвер, який згадав про рішення Франції повернути свого посла в українську столицю.

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Американські дипломати, які переїхали до Львова через російське вторгнення, згодом перемістились працювати до Польщі. Прайс зазначив, що вони не їздять в Україну через відсутність стабільності з безпекою.

Разом з тим, він підкреслив, що мета США – відновити дипломатичну присутність в Україні, як тільки це стане безпечним і практичним.

Свою роботу у Києві вже відновило представництво Європейського Союзу.