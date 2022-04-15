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США пока не планируют возвращать посольство в Киев

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 17:45

По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, Соединенные Штаты пока не имеют конкретных планов по возвращению своих дипломатов обратно в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post.

Прайс на брифинге в четверг отвечал на вопросы журналиста, который упомянул о решении Франции вернуть своего посла в украинскую столицу.

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Американские дипломаты, переехавшие во Львов перед российским вторжением, впоследствии переместились в Польшу. Прайс отметил, что они не ездят в Украину из-за отсутствия стабильности с безопасностью.

Вместе с тем он подчеркнул, что цель США – восстановить дипломатическое присутствие в Украине, как только это станет безопасным и практичным.

Свою работу в Киеве уже возобновило представительство Европейского Союза.

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Темы: СШАКиеввойна
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