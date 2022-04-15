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Розмінування Київщини може зайняти до року – голова ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 18:17
Розмінування Київщини може зайняти до року – голова ОВА
ілюстративне фото ДСНС

Розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти до року.

Джерело: голова Київської ОДА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Основні заходи щодо населених пунктів, доріг ми плануємо до кінця травня.

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По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На даний момент ми розмінували близько 1200 га".  

Деталі: Павлюк також прогнозує, що до кінця травня у всій Київській області буде відновлено водо-газо- та електропостачання.

Він також повідомив, що всі автомобільні дороги на Київщині очищені від сміття і осколків.

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"Протягом тижня-двох біля кожного зі зруйнованих мостів буде стояти переправа, яка дозволить переміститися на той чи інший берег", - додав він.

Теми: Київська областьмінування
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