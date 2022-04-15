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Разминирование Киевской области может занять до года – глава ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 18:17
Разминирование Киевской области может занять до года – глава ОВА
иллюстративное фото ГСЧС

Разминирование всей деоккупированной территории в Киевской области может занять до года.

Источник: глава Киевской ОГА Александр Павлюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Основные мероприятия по населенным пунктам, дорогам мы планируем до конца мая.

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По остальной территории срок большой – возможно, до года. Потому что это 743 тысяч км, где предполагается возможность опасных объектов. Сейчас мы разминировали около 1200 га".

Детали: Павлюк также прогнозирует, что до конца мая во всей Киевской области будут восстановлены водо-газо- и электроснабжение.

Он также сообщил, что все автомобильные дороги в Киевской области очищены от мусора и осколков.

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"В течение недели-двух возле каждого из разрушенных мостов будет стоять переправа, которая позволит переместиться на тот или иной берег", - добавил он.

Темы: Киевская областьминирование
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