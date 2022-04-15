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Поліції відомі імена більш ніж 250 окупантів, які були на Київщині

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 18:55
Поліції відомі імена більш ніж 250 окупантів, які були на Київщині
Андрій Нєбитов, скріншот відео

Правоохоронці встановили імена вже більш ніж 250 військових РФ, які перебували на території Київської області.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "У нас дуже класно працюють і СБУ, і розвідка, і військова розвідка, які встановлюють ті підрозділи з поіменним списком, які перебували на окупованих територіях, які вчиняли злочини відносно мирних громадян.

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І в поліції Київської області вже є більше 250 осіб із збройних сил РФ, які перебували на території Київської області. Навіть є деякі списки з членами їхніх родин і адресами проживання".

Деталі: За словами Нєбитова, ця інформацію допоможе слідчим при оголошенні підозр і оголошенні військових РФ у міжнародний розшук.

Теми: Київська областьРосіявійнаполіція
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