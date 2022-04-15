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Поліції відомі імена більш ніж 250 окупантів, які були на Київщині

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 18:55
Андрій Нєбитов, скріншот відео

Правоохоронці встановили імена вже більш ніж 250 військових РФ, які перебували на території Київської області.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "У нас дуже класно працюють і СБУ, і розвідка, і військова розвідка, які встановлюють ті підрозділи з поіменним списком, які перебували на окупованих територіях, які вчиняли злочини відносно мирних громадян.

І в поліції Київської області вже є більше 250 осіб із збройних сил РФ, які перебували на території Київської області. Навіть є деякі списки з членами їхніх родин і адресами проживання".

Деталі: За словами Нєбитова, ця інформацію допоможе слідчим при оголошенні підозр і оголошенні військових РФ у міжнародний розшук.

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Теми: Київська областьРосіявійнаполіція
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