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Полиции известны имена более 250 оккупантов, которые были на Киевщине

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 18:55
Полиции известны имена более 250 оккупантов, которые были на Киевщине
Андрей Небитов, скриншот видео

Правоохранители установили имена уже более 250 военных РФ, находившихся на территории Киевской области.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "У нас очень классно работают и СБУ, и разведка, и военная разведка, которые устанавливают те подразделения с поименным списком, которые находились на оккупированных территориях, совершали преступления в отношении мирных граждан.

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И у полиции Киевской области уже более 250 человек из вооруженных сил РФ, которые находились на территории Киевской области. Даже есть некоторые списки с членами их семей и адресами проживания".

Детали: По словам Небитова, эта информация поможет следователям при объявлении подозрений и объявлении военных РФ в международный розыск.

Темы: Киевская областьРосcиявойнаполиция
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