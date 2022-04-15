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Обстріл Харкова: 10 загиблих, серед них немовля, десятки поранених

Мазуренко Альона , Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 22:30

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова у п’ятницю загинули 10 осіб, серед яких 7-місячна дитина, 35 людей поранено.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

 

Дослівно прокуратура: "15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено".

Деталі: Крім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

 
 

Раніше голова Харківської ОВА повідомляв, що окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Він закликав жителів міста без крайньої необхідності не перебувати на вулицях.

Спочатку повідомлялося про 7 загиблих та 34 поранених, але пізніше кількість загиблих і поранених зросла.

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Теми: РосіяХарківвійнаУкраїна
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