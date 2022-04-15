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Обстрел Харькова: 10 погибших, среди них младенец, десятки раненых

Мазуренко Алена , Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 22:30

В результате обстрела Индустриального района Харькова в пятницу погибли 10 человек, среди которых 7-месячный ребенок, 35 человек ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

 

Дословно прокуратура: "15 апреля 2022 года около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова.

В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них – 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены".

Детали: Кроме того, поврежден и разрушен ряд жилых домов.

 
 

Ранее глава Харьковской ОВА сообщал, что оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. Он призвал жителей города без крайней необходимости не находиться на улицах.

Сначала сообщалось о 7 погибших и 34 раненых, но позже количество погибших и раненых выросло.

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Темы: РосcияХарьковвойнаУкраина
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