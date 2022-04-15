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Владна партія Грузії боїться "провокацій" щодо депутатів, які поїхали в Україну

П'ятниця, 15 квітня 2022, 19:23

У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" заявили про нібито підготовку провокацій з боку найбільшої опозиційної сили, партії Саакашвілі "Єдиний національний рух", щодо парламентської делегації з Грузії під час візиту депутатів до Києва. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

Один з лідерів "Мрії", віцеспікер парламенту Гія Вольський заявив, що "Єдиний національний рух" нібито планує окремі провокації та саме через це у ЄНР відмовилися їхати в Україну у складі делегації. 

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Служба держбезпеки Грузії після цих заяв почала розслідування та заявила, що попередила українську сторону про такі ризики.  

Делегація з дев’яти парламентарів, очолювана спікером Шалвою Папуашвілі, вирушила до Києва з одноденним візитом. У ній представлені усі політсили, окрім ЄНР, у якому відмовилися від участі через небажання співпрацювати з правлячою партією. 

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. 

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Нещодавно додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

Минулого тижня голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся  до керівників парламентів усіх країн, запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі став першим, хто відповів публічною відмовою. 

Він зазначив, що вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, на його думку, Грузія надає Україні. 

Стефанчук відповів, що Україна у 2008 році "з перших днів вашого протистояння з Росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях. Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони ("Бук", "Оса") ви боронили своє небо".

Теми: Грузіявійна
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