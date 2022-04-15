Власти Грузии боятся "провокаций" в отношении депутатов, поехавших в Украину

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили о якобы подготовке провокаций со стороны крупнейшей оппозиционной силы, партии Саакашвили "Единое национальное движение", в отношении парламентской делегации из Грузии во время визита депутатов в Киев.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Один из лидеров "Мечты", вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что "Единое национальное движение" якобы планирует отдельные провокации, и именно поэтому в ЕНД отказались ехать в Украину в составе делегации.

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Служба госбезопасности Грузии после этих заявлений начала расследование и заявила, что предупредила украинскую сторону о таких рисках.

Делегация из девяти парламентариев, возглавляемая спикером Шалвой Папуашвили, отправилась в Киев с однодневным визитом. В нем представлены все политсилы, кроме ЕНД, в котором отказались от участия из-за нежелания сотрудничать с правящей партией.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

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Недавно дополнительно отношения между странами обострил новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

На прошлой неделе глава Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.

Он отметил, что считает невозможным ехать в Украину, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую, по его мнению, Грузия оказывает Украине.

Стефанчук ответил, что Украина в 2008 году "с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном, и на военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны ("Бук", "Оса") вы защищали свое небо".