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Окупанти намагались штурмувати Мар’їнку, але їм не вдалося – зведення

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 19:23
Окупанти намагались штурмувати Мар’їнку, але їм не вдалося – зведення
Знешкоджена техніка російських окупантів. Фото з Facebook Генштабу

Упродовж 51-ї доби війни російські окупанти продовжували завдавати авіаударів по Маріуполю, частково блокувати Харків та намагалися провести штурм Мар’їнки – але їм це не вдалося.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 15 квітня

Дослівно Генштаб: "Протягом поточної доби на всіх напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках.

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Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав".

Деталі: В Генштабі підкреслили, що в порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Зокрема, диверсійно-розвідувальні групи ворога викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають машини та цивільний одяг у місцевих жителів.

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Також окупанти проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.

У тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області загарбники облаштовують польові шпиталі та склади озброєння і боєприпасів у приміщеннях шкіл, у дворах навчальних закладів розміщують свою військову техніку.

В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

В Генштабі підкреслили, що підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від російських окупантів.

Теми: УкраїнавійнаДонбас
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