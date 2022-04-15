Оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но им не удалось – сводка

В течение 51-х суток войны российские оккупанты продолжали наносить авиаудары по Мариуполю, частично блокировать Харьков и пытались провести штурм Марьинки – но им это не удалось.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 15 апреля

Дословно Генштаб: "В течение текущих суток на всех направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях.

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Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел".

Детали: В Генштабе подчеркнули, что в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. В частности, диверсионно-разведывательные группы врага угоняют или, угрожая физической расправой, забирают машины и гражданскую одежду у местных жителей.

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Также оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имеющих отношение к военной службе.

Во временно занятых врагом районах Луганской области захватчики обустраивают полевые госпитали и склады вооружения и боеприпасов в помещениях школ, во дворах учебных заведений размещают свою военную технику.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям.

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от российских оккупантов.