Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но им не удалось – сводка

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 19:23
Обезвреженная техника российских оккупантов. Фото с Facebook Генштаба

В течение 51-х суток войны российские оккупанты продолжали наносить авиаудары по Мариуполю, частично блокировать Харьков и пытались провести штурм Марьинки – но им это не удалось.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 15 апреля

Дословно Генштаб: "В течение текущих суток на всех направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях.

Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел".

Детали: В Генштабе подчеркнули, что в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. В частности, диверсионно-разведывательные группы врага угоняют или, угрожая физической расправой, забирают машины и гражданскую одежду у местных жителей.

Также оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имеющих отношение к военной службе.

ВИДЕО ДНЯ

Во временно занятых врагом районах Луганской области захватчики обустраивают полевые госпитали и склады вооружения и боеприпасов в помещениях школ, во дворах учебных заведений размещают свою военную технику.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям.

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Темы: УкраинавойнаДонбасс
Главное сегодня

Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Все новости...
Украина
Россияне обстреляли жилые кварталы Харькова: 8 погибших, 42 раненых
Членов наблюдательных советов обязали вернуться в Украину по требованию: какие угрозы
Первый пакет помощи из США может прибыть в ближайшие 24 часа – CNN
Последние новости
09:01
Конечная цель России в Украине не изменилась – разведка Британии
08:53
Спикер Госдумы все еще ждет от Зеленского "денацификации" и других хотелок Москвы
08:48
Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине
08:25
Один из пожаров в Харькове лишил жизни двух человек, пострадали 18
08:10
Почему мир помогает Украине в войне – Немирович
07:55
Зеленский анонсировал мемориал в память о мосте в Ирпене и пережитом нападении
07:54
Обстрелы в Луганской области: в Северодонецке загорелись 4 многоэтажки
07:40
В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы
07:13
Во время пасхальной мессы Франциск сказал "Христос воскрес!" на украинском
06:48
Враг готовит десантную морскую операцию в Мариуполе – сводка штаба
Все новости...