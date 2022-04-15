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Окупанти обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, його дружина у важкому стані

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 20:12
Волонтери Андрій та Ольга потрапили під обстріл. Фото з Telegram Гайдая

Однин волонтер загинув, а його дружина потрапила у реанімацію у результаті обстрілу міста Лисичанська на Луганщині.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів. Чоловік загинув, жінка в реанімації".

Деталі: За його словами, жінка у важкому стані.

Гайдай зазначив, що подружжя волонтерило з перших днів війни –  вони доставляли гуманітарну допомогу лисичанам.

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Теми: Луганська областьвійнажертви
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