Окупанти обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, його дружина у важкому стані
П'ятниця, 15 квітня 2022, 20:12
Однин волонтер загинув, а його дружина потрапила у реанімацію у результаті обстрілу міста Лисичанська на Луганщині.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів. Чоловік загинув, жінка в реанімації".
Деталі: За його словами, жінка у важкому стані.
Гайдай зазначив, що подружжя волонтерило з перших днів війни – вони доставляли гуманітарну допомогу лисичанам.
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