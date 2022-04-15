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Оккупанты обстреляли Лисичанск: погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 20:12
Оккупанты обстреляли Лисичанск: погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии
Волонтеры Андрей и Ольга попали под обстрел. Фото из Telegram Гайдая

Один волонтер погиб, а его жена попала в реанимацию в результате обстрела города Лисичанска в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В Лисичанске под обстрел попала семья волонтеров. Мужчина погиб, женщина в реанимации".

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Детали: По его словам, женщина в тяжелом состоянии.

Гайдай отметил, что супруги волонтерили с первых дней войны – они доставляли гуманитарную помощь лисичанам.

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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