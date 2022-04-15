Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Лисичанск: погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 20:12
Волонтеры Андрей и Ольга попали под обстрел. Фото из Telegram Гайдая

Один волонтер погиб, а его жена попала в реанимацию в результате обстрела города Лисичанска в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В Лисичанске под обстрел попала семья волонтеров. Мужчина погиб, женщина в реанимации".

Детали: По его словам, женщина в тяжелом состоянии.

Гайдай отметил, что супруги волонтерили с первых дней войны – они доставляли гуманитарную помощь лисичанам.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойнажертвы
Главное сегодня

Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине

Враг готовит десантную морскую операцию в Мариуполе – сводка штаба

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

Все новости...
Луганская область
В Офисе президента говорят об эвакуации более 1500 человек в сутки, хотя гумкоридоров не было
Луганщина: РФ готовит нападение, власть просит людей эвакуироваться, пока можно
Луганская область: в результате обстрелов российских оккупантов в Новодружеске погиб человек
Последние новости
09:54
Отец Виктор Маринчак – о русском нашествии как чуме XXI века, страхе, фатализме и человечности во время войны
09:46
Россияне уже потеряли более 2 тысяч боевых машин и полторы сотни беспилотников - Генштаб
09:41
Враг ударил по Броварской общине: возможны перебои с водой и светом
09:26
В Киеве "прилетов" не было, работала ПВО – мэрия
09:18
США убеждают союзников предоставить Украине больше артиллерии, ожидая наступления РФ
09:13
Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области
09:01
Конечная цель России в Украине не изменилась – разведка Британии
08:53
Спикер Госдумы все еще ждет от Зеленского "денацификации" и других хотелок Москвы
08:48
Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине
08:25
Один из пожаров в Харькове лишил жизни двух человек, пострадали 18
Все новости...