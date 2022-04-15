Над Одещиною розірвалася ворожа ракета
П'ятниця, 15 квітня 2022, 20:14
Над Одещиною розірвалася ракета, також над обласним центром було збито російський безпілотник.
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram
Дослівно: "Усі повинні розуміти, що після потоплення "Москви" буде існувати підвищена загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалась у повітрі".
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Деталі: Постраждалих внаслідок падіння уламків немає.
Крім того, Марченко повідомив, що у п’ятницю над Одесою був збитий ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який збирав розвідувальні дані про військові об’єкти та об’єкти інфраструктури.