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Над Одесской областью разорвалась вражеская ракета

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 20:14
Над Одесской областью разорвалась вражеская ракета
Максим Марченко, скриншот видео

Над Одесской областью разорвалась ракета, также над областным центром был сбит российский беспилотник.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Дословно: "Все должны понимать, что после потопления "Москвы" будет существовать повышенная угроза нанесения ракетных ударов. Потому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе".

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Детали: Пострадавших в результате падения обломков нет.

Кроме того, Марченко сообщил, что в пятницу над Одессой был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", собиравший разведывательные данные о военных объектах и ​​объектах инфраструктуры.

Темы: Одесская областьвойна
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