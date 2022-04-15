Над Одесской областью разорвалась вражеская ракета

Над Одесской областью разорвалась ракета, также над областным центром был сбит российский беспилотник.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Дословно: "Все должны понимать, что после потопления "Москвы" будет существовать повышенная угроза нанесения ракетных ударов. Потому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе".

Детали: Пострадавших в результате падения обломков нет.

Кроме того, Марченко сообщил, что в пятницу над Одессой был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", собиравший разведывательные данные о военных объектах и ​​объектах инфраструктуры.