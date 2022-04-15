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Віцепрем'єр Польщі: трагедія війни дала полякам та українцям шанс на повне примирення

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 20:19
Віцепрем'єр Польщі: трагедія війни дала полякам та українцям шанс на повне примирення
Пйотр Ґлінскі. ФОто: пресслужба міністерства культури і спадщини польщі

Війна Росії проти України дала полякам та українцям шанс досягти повного примирення на тлі турбулентного минулого двох народів.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Пйотр Глінський, повідомляє "Європейська правда".

"Так, у нашій спільній історії є складні моменти, теми, які потрібно закривати, і ми обов'язково повернемося до них у наших відносинах із вільною та незалежною Україною – після війни", – сказав Глінський, який також є міністром культури.

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На запитання, чи змінилися відносини між Польщею та Україною у зв'язку із нинішньою кризою, Глінський відповів: "Так, треба чітко сказати: трагедія війни в Україні дала полякам та українцям шанс на повне примирення".

"Ми багато років працюємо над тим, щоб відносини між нашими державами і народами ставали все кращими і кращими, все більше і більше історичних суперечок і розбіжностей знаходять своє вирішення. Справи історії мають поступитися місцем сьогоденню та майбутньому – нашому спільному, тому що Україна сьогодні захищає всю Європу, захищає цивілізований світ", – додав він.

Польська та українська влади роками звинувачувала Росію в спробах спровокувати ворожнечу між їхніми двома країнами.

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Польща прийняла велику кількість українських біженців, що викликало побоювання, що це може стати ще однією проблемою, яку може використати Росія.

"Спроби Росії посіяти розбіжності між поляками та українцями, зокрема шляхом використання історичних проблем, старі як світ. Росія подвоїла їх з початку війни", - заявляв представник польських служб безпеки Станіслав Жарин.

Згідно з останніми даними Польської прикордонної служби, опублікованими у четвер, на сьогодні близько 2,7 мільйона українців, які рятуються від війни, перебралися до Польщі.

Теми: ПольщаБандераісторіябіженці
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