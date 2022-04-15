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Віцепрем'єр Польщі: трагедія війни дала полякам та українцям шанс на повне примирення

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 20:19
Пйотр Ґлінскі. ФОто: пресслужба міністерства культури і спадщини польщі

Війна Росії проти України дала полякам та українцям шанс досягти повного примирення на тлі турбулентного минулого двох народів.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Пйотр Глінський, повідомляє "Європейська правда".

"Так, у нашій спільній історії є складні моменти, теми, які потрібно закривати, і ми обов'язково повернемося до них у наших відносинах із вільною та незалежною Україною – після війни", – сказав Глінський, який також є міністром культури.

На запитання, чи змінилися відносини між Польщею та Україною у зв'язку із нинішньою кризою, Глінський відповів: "Так, треба чітко сказати: трагедія війни в Україні дала полякам та українцям шанс на повне примирення".

"Ми багато років працюємо над тим, щоб відносини між нашими державами і народами ставали все кращими і кращими, все більше і більше історичних суперечок і розбіжностей знаходять своє вирішення. Справи історії мають поступитися місцем сьогоденню та майбутньому – нашому спільному, тому що Україна сьогодні захищає всю Європу, захищає цивілізований світ", – додав він.

Польська та українська влади роками звинувачувала Росію в спробах спровокувати ворожнечу між їхніми двома країнами.

Польща прийняла велику кількість українських біженців, що викликало побоювання, що це може стати ще однією проблемою, яку може використати Росія.

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"Спроби Росії посіяти розбіжності між поляками та українцями, зокрема шляхом використання історичних проблем, старі як світ. Росія подвоїла їх з початку війни", - заявляв представник польських служб безпеки Станіслав Жарин.

Згідно з останніми даними Польської прикордонної служби, опублікованими у четвер, на сьогодні близько 2,7 мільйона українців, які рятуються від війни, перебралися до Польщі.

Теми: ПольщаБандераісторіябіженці
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