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Вице-премьер Польши: трагедия войны дала полякам и украинцам шанс на полное примирение

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 20:19
Вице-премьер Польши: трагедия войны дала полякам и украинцам шанс на полное примирение
пйотр глински. фото: пресс-служба министерства культуры и наследия польши

Война России против Украины дала полякам и украинцам шанс добиться полного примирения на фоне турбулентного прошлого двух народов.

Об этом в интервью Euractiv заявил заместитель премьер-министра Польши Пётр Глиньский, сообщает "Европейская правда".

"Да, в нашей общей истории есть сложные моменты, темы, которые нужно закрывать, и мы обязательно вернемся к ним в наших отношениях со свободной и независимой Украиной - после войны", - сказал Глиньский, который также является министром культуры.

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На вопрос, изменились ли отношения между Польшей и Украиной в связи с нынешним кризисом, Глиньский ответил: "Да, надо четко сказать: трагедия войны в Украине дала полякам и украинцам шанс на полное примирение".

"Мы много лет работаем над тем, чтобы отношения между нашими государствами и народами становились все лучше и лучше, все больше и больше исторических споров и разногласий находят свое решение. Дела истории должны уступить место настоящему и будущему – нашему общему, потому что Украина сегодня защищает всю Европу, защищает цивилизованный мир", – добавил он.

Польские и украинские власти годами обвиняли Россию в попытках спровоцировать вражду между их двумя странами.

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Польша приняла множество украинских беженцев, что вызвало опасения, что это может стать еще одной проблемой, которую может использовать Россия.

"Попытки России посеять разногласия между поляками и украинцами, в частности путем использования исторических проблем, стары как мир. Россия удвоила их с начала войны", - заявлял представитель польских служб безопасности Станислав Жарин.

По последним данным Польской пограничной службы, опубликованным в четверг, на сегодняшний день около 2,7 миллиона украинцев, спасающихся от войны, перебрались в Польшу.

Темы: ПольшаБандераисториябеженцы
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