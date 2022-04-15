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Медведєв хоче пускати мігрантів в РФ тільки за відбитками пальців

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 20:47
Медведєв хоче пускати мігрантів в РФ тільки за відбитками пальців
Дмитро Медведєв, фото Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував пускати до Росії лише тих іноземців, які здали біометричні дані.

Джерело: Медведєв у Telegram

Дослівно: "На засіданні комісії Ради безпеки РФ обговорили створення єдиної сучасної інформаційної системи міграційного обліку.

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Ми повинні точно знати, хто, на який термін і з якою метою в'їхав до нашої країни. Причому, з усіма необхідними біометричними даними кожного мігранта. В іншому випадку – відмова у в'їзді або заборона в'їзду на тривалий термін".

Деталі: Як видно з опублікованого відео, Медведєв висловився за необхідність ретельніше контролювати потік мігрантів до країни і отримати "усі необхідні відомості" про кожного іноземця, який перетнув кордон.

"Перед профільними відомствами стоять проблеми у цій сфері. Вони поки що не мають достовірної повної статистики про кількість мігрантів у Росії. Ця інформація має дуже важливе значення для забезпечення національної безпеки країни. …Особливо у поточній ситуації ми маємо точно розуміти, хто до нас приїжджає і з якими цілями", - сказав він.

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Теми: Росіякордон
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