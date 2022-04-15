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Медведев хочет пускать мигрантов в РФ только по отпечаткам пальцев

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 20:47
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил пускать в Россию только сдавших биометрические данные иностранцев.

Источник: Медведев в Telegram

Дословно: "На заседании комиссии Совета безопасности РФ обсудили создание единой современной информационной системы миграционного учёта.

Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причём со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае – отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок".

Детали: Как видно из опубликованного видео, Медведев высказался за необходимость более тщательно контролировать поток мигрантов в страну и получить "все необходимые сведения" о каждом иностранце, который пересек границу.

"Перед профильными ведомствами стоят проблемы в этой сфере. Они пока не имеют достоверной полной статистики о количестве мигрантов в России. Эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны. …Особенно в текущей ситуации мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями", - сказал он.

Темы: Росcияграница
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