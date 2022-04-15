Білорусь закриває в’їзд зареєстрованим в ЄС автомобілям

Білорусь запроваджує заборону на в'їзд автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Мінтранс країни.

З півночі 16 квітня забороняється переміщення через кордон до Білорусі автотранспортних засобів, автомобілів та тягачів, зареєстрованих у Європейському союзі.

Виняток становить їх проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення.

Це обмеження не застосовується до 23 квітня до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в'їхали на територію Білорусі до 16 квітня цього року.

Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення та живих тварин, прямують без обмежень.

Крім того, визначено перелік місць, в які можуть прямувати зареєстровані в ЄС автотранспортні засоби для здійснення вантажних операцій та перечіпки з прилеглих пунктів пропуску.

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Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції щодо російських і білоруських фур. Російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, повинні залишити територію блоку до 16 квітня.