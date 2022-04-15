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Білорусь закриває в’їзд зареєстрованим в ЄС автомобілям

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 20:54
Білорусь закриває в’їзд зареєстрованим в ЄС автомобілям

Білорусь запроваджує заборону на в'їзд автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Мінтранс країни.

З півночі 16 квітня забороняється переміщення через кордон до Білорусі автотранспортних засобів, автомобілів та тягачів, зареєстрованих у Європейському союзі.

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Виняток становить їх проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення.

Це обмеження не застосовується до 23 квітня до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в'їхали на територію Білорусі до 16 квітня цього року.

Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення та живих тварин, прямують без обмежень.

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Крім того, визначено перелік місць, в які можуть прямувати зареєстровані в ЄС автотранспортні засоби для здійснення вантажних операцій та перечіпки з прилеглих пунктів пропуску. 

Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції щодо російських і білоруських фур. Російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, повинні залишити територію блоку до 16 квітня.

Теми: БілорусьЄСавто
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