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Беларусь закрывает въезд зарегистрированным в ЕС автомобилям

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 20:54
Беларусь закрывает въезд зарегистрированным в ЕС автомобилям

Беларусь вводит запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Минтранс страны.

С полуночи 16 апреля запрещается перемещение через границу в Беларусь автотранспортных средств, автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.

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Исключение составляет их прохождение через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

Это ограничение не применяется до 23 апреля к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля этого года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, направляются без ограничений.

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Кроме того, определен перечень мест, в которые могут направляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции в отношении российских и белорусских фур. Российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, должны покинуть территорию блока до 16 апреля.

Темы: БеларусьЕСавто
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