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США вважають, що "Москву" вразили дві українські ракети

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 21:24

За оцінкою США, російський крейсер і флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" був уражений двома українськими ракетами. 

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, повідомив у п'ятницю високопоставлений представник міністерства оборони США.

Дві українські ракети "Нептун" вразили "Москву" у Чорному морі цього тижня. У більш детальній оцінці американського чиновника йдеться, що удар та подальше затоплення корабля стали результатом українського ракетного удару.

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Напередодні ЗМІ повідомляли, що США із "середнім ступенем впевненості" вірять у те, що українська версія подій щодо ракетного удару по військовому кораблю, яку Москва заперечує, є достовірною.

Росія підтвердила, що ракетний крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт через пожежу та вибухи боєприпасів, однак не назвала причину пожежі.

У Міноборони Росії не підтвердили українську версію, що крейсер був втрачений внаслідок ударів ракетами "Нептун".

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Напередодні США заявили, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москви", відійшли на південь далі від українського берега.

Теми: СШАРосіяЧорне моревійна
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